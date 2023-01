Krefeld plant Fertigstellung für Frühjahr 2026 Start der Bauarbeiten fürs „Haus der Bildung“ an der Hofstraße

Im vergangenen Jahr berichtete das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) noch von einer eine Projektverschiebung. Die erste, europaweite Ausschreibung der Bauarbeiten am Haus der Bildung war erfolglos verlaufen – es wurde kein Angebot abgegeben, sodass eine Neuausschreibung stattfinden musste. „Die bundesweit angespannte Situation in der Baubranche macht sich immer wieder auch in Krefeld bemerkbar“, erklärt ZGM-Leiter Rachid Jaghou. „Die Vorfreude auf das Projekt aber hat der angepasste Zeitplan nicht genommen, denn auch für das ZGM ist das ‚Haus der Bildung‘ unter baulichen Gesichtspunkten ein besonderes Projekt.“