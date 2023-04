Arbeitsmarkt in Krefeld Starker Zulauf in Berufe rund um das Klima

Die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverträge im Bereich der Kreishandwerkerschaft Krefeld-Kreis Viersen und Neuss im Jahr 2022 haben sich um 6,4 Prozent auf 1.729 gesteigert. „Es freut mich besonders, in einem Markt mit sinkenden Zahlen an Jugendlichen einen deutlichen Zuwachs an besetzten Ausbildungsstellen zu verzeichnen“, sagt Thomas Gütgens, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. „Den größten Zuwachs konnten wir im Bereich Bau- und Ausbaugewerbe mit einem Plus von 11,82 Prozent, im Elektro- und Metallhandwerk mit plus 8,9 Prozent und in der Gesundheits- und Körperpflege sowie im Reinigungshandwerk mit plus zehn Prozent verzeichnen. Gerade innovative und zukunftsorientierte Berufe, mit denen auch der Klimawandel bewältigt werden soll, haben regen Zulauf. Rückläufig sind die kaufmännischen Ausbildungsberufe mit einem Minus von 13 Prozent. Dieser Trend hat sich in den vergangenen Jahren verstetigt.“