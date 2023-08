Am Filmset vor dem Kaiser Wilhelm Museum Filmstar Mathieu Carrière dreht in Krefeld

Die Story trifft den Nerv der Zeit: Ein junger Mann, der von Nick Romeo Reimann gespielt wird, behauptet in einer Talkshow, dass er und seine Schwester Opfer ritueller Gewalt geworden seien: Sie beschuldigen die satanistische Sekte „Die Gruppe ohne Kopf“, in deren Obhut sie aufgewachsen sind. Damit nimmt sich der Film, in einer Phase, in der aktuell geballt Missbrauchsvorwürfe laut werden, einer schweren Thematik an.