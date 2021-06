200 Impfdosen für Krefelder Belegschaft : Stahlkonzern Outokumpu impft seine Belegschaft

Krefeld Das Unternehmen an der Oberschlesienstraße hat rund 300 Impfdosen für die kommenden Tage zu Verfügung. Dort werden etwa 50 Menschen täglich geimpft.

„Arbeits- und Gesundheitsschutz genießt bei Outokumpu höchste Priorität. Daher ist es für uns selbstverständlich, die Betriebsärzte nun in den Impfprozess einzubinden, denn Impfen ist unsere stärkste Waffe im Kampf gegen die Pandemie“, betonte Arbeitsdirektor Henrik Lehnhardt am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich bin stolz, dass wir nun in den nächsten Wochen unseren Mitarbeitern und engen Angehörigen ein Impfangebot machen können“, ergänzte Hasim Cantürk, Vorsitzender des Betriebsrates in Krefeld.

Inzwischen ist mit den Impfungen in den Werken Krefeld und Dillenburg durch die Betriebsärzte begonnen worden. „Es werden nun diese Woche jeden Tag bis Freitag in einer eigenen Impfstraße jeweils rund 50 Mitarbeiter geimpft“, berichtete Lehnhardt. In Dahlerbrück sei schon vergangene Woche durch Hausarzt-Unterstützung mit den Impfungen begonnen worden. Die Impfungen in den Service-Centern in Sachsenheim und Hockenheim seien in den nächsten Wochen ebenso geplant. In Dillenburg sei die Impfaktion in vollem Gange.