Frühere Schlecker-Filiale in Stahldorf Schandfleck wird zum Quartierszentrum

Beim VfR Krefeld, eigentlich ansäs­sig an der Westparkstraße, wurde eigens eine Boxabteilung gegründet. Boxtrainer Sam Faruuk Ajagbe wird seinen Ring dennoch in dem alten La­denlokal aufbauen. „Es soll hier mehrfach in der Woche Kurse für Ju­gendliche geben. Wir bauen einen kleinen Ring, Boxsäcke und ver­schiedene andere Trainingsgeräte. Ich finde soziales Engagement für Kinder und Jugendliche wichtig und Sport ist immer eine gute Möglich­keit, sie von der Straße zu brin­gen. So laufen sie nicht rum und machen Unsinn“, sagt der Trainer, der ein eigenes Boxstudio an der Oelschlägerstraße betreibt. Ein ähnliches Projekt am Horkesgath war vor einigen Jahren sehr gut ange­laufen. „Aber in Corona ist es lei­der kaputtgegangen“, erzählt er bedauernd.