Jugendeinrichtung in Stahldorf : Das „Stahlnetz“ wird wieder eröffnet

Einrichtungsleiterin Lara Kalina freut sich auf die Eröffnung. Das „Stahlnetz“ wird ab Montag, 21. September, wieder regelmäßig geöffnet sein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ab dem 21. September wird die Jugendeinrichtung Stahlnetz nach über zweieinhalb Jahren endlich wieder ihre Türen für Kinder und Jugendliche aus Stahldorf öffnen – diesmal in städtischer Trägerschaft. Bei der Gestaltung des Gebäudes und des Programms sollen die Kinder mitgestalten können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carolin Kaiser

Kinder und Jugendliche in Stahldorf haben ab dem 21. September wieder eine zentrale Anlaufstelle, in der sie ihre Freizeit gemeinsam verbringen können. Nachdem die Jugendeinrichtung „Stahlnetz“ Anfang 2018 von einem privaten Träger in die Trägerschaft der Stadt Krefeld übergegangen und anschließend zweieinhalb Jahre geschlossen war, wird sie nun wieder eröffnet.

„Das Stahlnetz ist eine ganz wichtige Jugendeinrichtung in Krefeld“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer. Sonja Pommeranz, Leiterin des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, pflichtet ihm bei. Gerade in einem Stadtteil wie Stahldorf mit einer hohen Anzahl an Familien mit Migrationshintergrund sei eine solche Einrichtung besonders notwendig.

Info Die Eröffnungsfeier ist am 18. September Am 18. September findet von 16 bis 19 Uhr eine Eröffnungsfeier im „Stahlnetz“ statt. Ab dem 21. September wird dann der Regelbetrieb aufgenommen. Von montags bis donnerstags wird die Einrichtung von 14.30 bis 19 Uhr geöffnet sein. Freitags von 14 bis 19 Uhr, jeden ersten und dritten Freitag im Monat sogar bis 21 Uhr. Von 13 bis 17 Uhr ist die Jugendeinrichtung jeden dritten Samstag im Monat offen. Mehr Informationen unter: www.facebook.com/Stahlnetz/

Zusammen mit dem „Stahlnetz“ gibt es insgesamt 21 Jugendeinrichtungen in Krefeld, drei davon in städtischer Trägerschaft. Meyer begrüßt, dass im „Stahlnetz“ die Stadt als Trägerin und Privatpersonen als ehrenamtliche Helfer künftig Hand in Hand zusammenarbeiten werden. „Die Stadt soll nicht wie ein Raumschiff über allem schweben.“ Die Arbeit mit den „ganz konkreten Leuten vor Ort“ sei „unglaublich wichtig“. „Stahldorf ist ein leider oft unterschätzter Stadtteil“, so Meyer weiter. „Aber der Zusammenhalt der Leute hier ist groß.“

Die Jugendeinrichtung Stahlnetz wird in Kürze eröffnen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Damit die Kinder und Jugendlichen im „Stahlnetz“ gerne ihre Freizeit verbringen, sollen sie in die Gestaltung des Programms miteinbezogen werden. „Zu Beginn werden wir ein breites Angebot an Aktivitäten anbieten“, sagt die künftige Einrichtungsleiterin Lara Kalina. „Wir müssen die Kinder erst einmal kennenlernen und schauen, wofür sie sich interessieren.“ Danach könne man zusammen entscheiden, wie genau das Programm des Jugendzentrums aussehen soll.

Auch bei der Gestaltung der Räumlichkeiten selbst sollen die Kinder und Jugendlichen mitwirken können. Das Gebäude wurde in den vergangenen sechs Monaten komplett renoviert: neue Elektrik, neue Küche, abgeschliffene, neu lackierte Türen – und jede Menge weiße Wände. „Die Wände sind noch kahl. Das soll zusammen mit den Kindern geändert werden“, sagt die Leiterin der Einrichtung.

Kalina rechnet mit 50 bis 60 Kindern und Jugendlichen, die künftig regelmäßig ins „Stahlnetz“ kommen werden. Neben der hauseigenen Bücherei mit Kinder- und Jugendliteratur mache zudem die Nähe zum Fischelner Stadtpark das „Stahlnetz“ zu einer attraktiven Einrichtung. Auch die Eltern der Kinder wolle man miteinbeziehen, zum Beispiel durch ein regelmäßiges Elterncafé, in dem die Eltern untereinander Kontakte knüpfen können.

Sonja Pommeranz betont, wie wichtig es außerdem sei, dass die Einrichtung interkulturell gut aufgestellt sei. In Stahldorf leben Menschen aus vielen verschiedenen Kulturräumen, und eine große Zahl der Stahldorfer Kinder wachse zweisprachig auf. Aber nicht überall werde zu Hause Deutsch gesprochen. Ob man daher auch Dolmetscher brauche oder Sprachunterricht anbieten werde, könne man jedoch erst entscheiden, wenn man die Kinder kennengelernt habe. Bereits aufgenommen ist hingegen schon der Kontakt zu Krefelder Moscheen. Laut Pommeranz sei diese Zusammenarbeit wichtig, um das interkulturelle Arbeiten im „Stahlnetz“ zu bereichern.