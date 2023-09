Venlo - Krefeld -Kropyvnytskyi „Danke“ – bewegender Festakt zu Städtepartnerschaft mit ukrainischer Stadt

Oberbürgermeister Frank Meyer erinnerte eindringlich an die Realität dieser 565 Tage: „Während wir hier sitzen, müssen junge Frauen und Männer im Süden und Osten der Ukraine gegen die russischen Besatzer kämpfen. Wir denken jeden Tag an die Opfer. Und doch können wir wahrscheinlich nicht einmal im Ansatz nachempfinden, wie groß das seelische Leid für die Menschen in der Ukraine ist.“ Er beschwor auch die Zukunft nach dem Krieg, den Normalfall Frieden: „Wir wissen: Besonders Kultur hat die unglaubliche Kraft, Brücken zwischen Menschen und Nationen zu bauen. Kropyvnytskyi ist die Tanzhauptstadt der Ukraine. Krefeld ist die Stadt des Bandoneons. In Venlo gibt es zahlreiche Festivals und Bühnen. Da wächst etwas zusammen.“ So liege auch Freude und Hoffnung in diesem Tag der beginnenden Städtepartnerschaft. „Krefeld, Venlo und Kropyvnytskyi gehören von heute an zusammen. Ich wünsche mir, dass Menschen aus Venlo und Krefeld den Menschen in Kropyvnytskyi in der Not beistehen. Ich wünsche mir, dass wir verbunden in den Werten der Freiheit, des Friedens und der Demokratie zusammen an unserer gemeinsamen Zukunft arbeiten werden.“