Klimaschutz : Die Krefelder Wasserstoff-Debatte

Das Bundesforschungsministerium unterscheidet folgende Wasserstoff-Kategorien:

Grauer Wasserstoff wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen. In der Regel wird bei der Herstellung Erdgas unter Hitze in Wasserstoff und Kohlendioxid (CO 2 ) gespalten. Das CO 2 wird anschließend ungenutzt in die Atmosphäre abgegeben und verstärkt so den globalen Treibhauseffekt: Bei der Produktion einer Tonne Wasserstoff entstehen rund 10 Tonnen CO 2.

Blauer Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, dessen CO 2 bei der Entstehung jedoch abgeschieden und gespeichert wird (Englisch: Carbon Capture and Storage, CCS). Das bei der Wasserstoffproduktion erzeugte CO 2 gelangt so nicht in die Atmosphäre und die Wasserstoffproduktion kann als CO 2 -neutral betrachtet werden.

Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, wobei ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz kommt. Die Produktion von Wasserstoff erfolgt CO 2 -frei, da der eingesetzte Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt und damit CO 2 -frei ist. Die Bundesregierung geht davon aus, dass Deutschland grünen Wasserstoff im großen Stil importieren muss; dazu sollen in anderen Ländern mit guten Voraussetzungen für erneuerbare Energie Produktionsanlagen aufgebaut werden.