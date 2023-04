Siegel für SWK Stadtwerke Krefeld setzen auf Nachhaltigkeit

In der so genannten Entsprechenserklärung, die in der DNK-Datenbank (deutschernachhaltigkeitskodex.de) öffentlich abrufbar ist, haben die SWK ihre Nachhaltigkeitsleistungen in ihren Geschäftsfeldern und Konzerngesellschaften nach ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten offen und detailliert dargelegt. „Aus unserem Unternehmenszweck der Daseinsvorsorge bei Energie, Wasser, Entsorgung und Verkehr leitet sich für uns schon immer eine besondere Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung ab. Wir treten für mehr Klimaschutz ein und helfen, unser aller Lebensumfeld zu verbessern und eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Dabei leitet uns der Dreiklang aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Verantwortung, denn klimaneutrale Lösungen müssen zugleich die Ver- und Entsorgungssicherheit und auch Bezahlbarkeit gewährleisten“, erklärt SWK-Vorständin Kerstin Abraham. Ihr Vorstandskollege Carsten Liedtke ergänzt: „Wir entwickeln uns stetig weiter zu einem nachhaltigen Umsorger und Infrastrukturpartner, der mit Innovationen den großen Herausforderungen von heute und morgen begegnet. Verantwortung übernehmen bedeutet dabei für uns, gesellschaftlich relevante Themen in den unternehmerischen Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen und damit den Wandel hin zu einer ressourcenschonenden und klimaneutralen Gesellschaft voranzutreiben.“