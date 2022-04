SWK schließt Töchter zusammen : IDN – neues Unternehmen für den Stadtwerke-Konzern

Krefeld Die Infrastruktur Dienstleistung Niederrhein GmbH bietet unter anderem Kabel- und Rohrleitungsbau an. Das neue Unternehmen besteht aus zusammengelegten Töchtern der SWK.

Der Stadtwerke-Konzern hat einige seiner Töchter in einem langwierigen Prozess zu einem neuen Unternehmen zusammengeschlossen. Das teilten die SWK am Mittwoch mit. Die neue IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH bietet Kabel- und Rohrleitungsbau sowie Tiefbau für die Versorgungswirtschaft an und ist eine Tochtergesellschaft der Netzgesellschaft Niederrhein mbH (NGN), für die sie ausschließlich arbeitet. In ihr gingen Firmen wie Kabel- und Rohrleistungstiefbau GmbH (KRT), Leitungs- und Tiefbaugesellschaft (LTG), LuT GmbH und NGN komplett oder teilweise auf.