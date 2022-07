Hochwertige Auszeichnung für die SWK : Stadtwerke bekommen begehrtes Nachhaltigkeitssiegel

Krefeld Die Stadtwerk Krefeld (SWK) legen ihre Leistungen nach ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten im Internet detailliert dar.

(sti) Die Stadtwerke Krefeld haben das offizielle Siegel des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) erhalten. „Das ist großartig“, freuten sich die SWK-Vorstände, Kerstin Abraham und Carsten Liedtke. „Der DNK ist nicht irgendein Siegel, sondern eine hochwertige Auszeichnung und Versprechen an die Zukunft zugleich.“ Der Transparenzstandard wurde im Auftrag der Bundesregierung entwickelt. Mit der Nachhaltigkeitserklärung nach DNK befinde sich die SWK in guter Gesellschaft – Dax-Unternehmen wie Allianz, BASF , Bayer, Daimler, Deutsche Telekom , Siemens oder RWE seien ebenfalls nach DNK für ihre Nachhaltigkeitsleistungen ausgezeichnet worden, berichtete ein SWK-Sprecher.

In der so genannten Entsprechenserklärung, die ab sofort unter www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de abrufbar sei, legten die SWK alle Nachhaltigkeitsleistungen in ihren Geschäftsfeldern und Konzerngesellschaften nach ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten offen und detailliert dar. Die Erklärung beziehe sich auf insgesamt zwanzig Nachhaltigkeitskriterien und zahlreiche nicht finanzielle Indikatoren, so der Sprecher.