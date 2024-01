Konzertmuschel wird hergerichtet Stadtwaldhaus – Stadt arbeitet am großen Sanierungsplan

Am Gebäude nagt der Zahn der Zeit. Deshalb hat der Rat der Stadt umfangreiche Sanierungsarbeiten beschlossen. Während die Vorbereitungen dafür laufen, seien dringliche Arbeiten bereits im Vorfeld erledigt worden, informierte ein Stadtsprecher. So habe das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) die denkmalgerechte Sanierung der Fenster im älteren Teil des Gebäudes inzwischen abgeschlossen. Die Rahmen seien komplett aufgearbeitet, die Scheiben größtenteils neu verglast worden. Dies bringe zudem mehr Energieeffizienz für diesen Gebäudetrakt. Auch der Austausch der Heizkessel sei abgeschlossen. Als nächstes solle nun in der kommenden Woche die Reparatur der großen Freitreppe zum Haupteingang vorgenommen werden. Dort hätten sich die Winkelstufen aus Naturstein teilweise von der Unterkonstruktion gelöst. Es habe sich ein Gefälle in Richtung Haus gebildet, sodass Wasser in den Unterbau sickern könne. Je nach Witterung sollten die Arbeiten möglichst bis Anfang März beendet sein, erklärte die Stadtverwaltung.