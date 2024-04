Krefeld ist top beim Biergarten-Ranking Stadtwaldhaus gehört zu den besten Biergärten Deutschlands

Mit der Brauereigaststätte Zum Stift in Kempten und dem Herbsthäuschen in Kassel erreichte der Krefelder Biergarten einen tollen achten Platz, knapp hinter dem Finkenkrug in Duisburg. Auf dem ersten Platz der Beliebtheitsskala landete die Heimatküche in Rotenhain, dicht gefolgt vom Liebling im Mühlenbach in Mülheim an der Ruhr. Die Waldwirtschaft aus München wird von den Lesern des Magazins an dritter Stelle genannt.