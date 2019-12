Fehlendes Gefühl der Zugehörigkeit : Stadtverwaltung fordert vom Land mehr Geld für die Integration

Krefeld Die NRW-Staatssekretärin für Integration, Serap Güler, war zu Besuch in der Seidenstadt.

(jon) Die Botschaft ist eindeutig: „Wir müssen dahin kommen, dass jeder Mensch fühlt: Wir gehören dazu“, sagt Serap Güler, Staatssekretärin für Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, beim Offenen Dialog in Krefeld. Das Projekt „samo.fa“ (Stärkung der Aktiven aus Migrantenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit) und die städtische Integrationsbeauftragte Tagrid Yousef hatten gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde in deren Räume im Gemeindezentrum an der Wiedstraße eingeladen – rund 100 Interessierte kamen. Neben Staatssekretärin Güler war Krefelds Dezernent für Jugend, Bildung, Schule, Sport, Migration und Integration, Markus Schön, vor Ort.