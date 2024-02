Neuer Personalbericht Stadtverwaltung Krefeld beschäftigt 4606 Mitarbeiter

„Die Personalkennzahlen zum Stand 31. Dezember 2023 weisen bei den insgesamt 4.606 Stadtbeschäftigen einen hohen Frauenanteil (67,4 Prozent) auf“, so Bern, „und auch bei den 287 Führungskräften sind die 150 Frauen in der Mehrheit.“ Die Besetzungsquote der Stellen liegt insgesamt bei 91,09 Prozent. „Eine gute Quote“, findet Bern, „und um diese Personallücke aufzufangen, setzen wir auf unsere erfolgreiche Ausbildungsstrategie“. Abzulesen ist der Erfolg an 716 Personalzugängen, die im Jahr 2023 482 Abgängen gegenüberstehen.