Stadtumbau Uerdingen Ein Neubau im Hof der Herberzhäuser

Krefeld · In Uerdingen tut sich was – das wird nicht nur an den Herberzhäusern am historischen Markt sichtbar. Wie die Rheinstadt gestaltet werden soll, teilt die Stadt beim bundesweiten Aktionstag am Samstag, 13. Mai, vor Ort mit. Wir haben erste Einblicke und viele Bilder.

12.05.2023, 17:30 Uhr

11 Bilder Am 13. Mai werden Projekte vorgestellt 11 Bilder Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Otmar Ernst Sprothen

Eine lebendige Stadt wie Uerdingen ist niemals fertig. Mit der Hilfe von Bund und Land kann die Rheinstadt jedoch zukunftsweisende Konzepte der Erneuerung ihres Stadtbildes verwirklichen. Vor dem bundesweiten Tag der Städtebauförderung stellten dazu jetzt Planungsdezernent Marcus Beyer, Stadt- und Verkehrsplanerin Anna-Kristina Knebel gemeinsam mit Projektleiterin Yi Li und dem Leiter des Zentralen Gebäudemanagements Rachid Jaghou den aktuellen Planungsstand vor, der sich langsam aus der städtebaulichen Förderung Uerdingens der vergangenen fünf Jahre herausschält. Hier geht es zur Bilderstrecke: Am 13. Mai werden Projekte vorgestellt