Kulturfest in Krefeld : Südbezirk feiert am Samstag Kulturfest

Südbezirk Ein Fest, bei dem sich tamilische Tänze, Hip Hop und Gardetanz ganz selbstverständlich auf der Bühne abwechseln: Das ist typisch für den kulturellen Reichtum des Südbezirks. Am Samstag wird vor der Fabrik Heeder gefeiert.

Seit rund 20 Jahren ist es guter Brauch, dass alle zwei Jahre die Bezirksvertretung Krefeld-Süd auf dem Gelände vor der Fabrik Heeder das Stadtteilkulturfest organisiert. Am kommenden Samstag, 4. Juli, gibt es ab 14 Uhr auf der Bühne vor dem Gebäude vier Stunden lang ein buntes Programm mit Musik, Folklore, Akrobatik, dem Majoretten-Corps und vielen Tanzauftritten. Um 15 Uhr wird in der Studiobühne II das Kinderstück „Tohu und Wabohu“ vom Kresch-Kindertheater gezeigt.

In diesem Jahr wird beim dem Fest „Rund um Heeder“ eines der wichtigen Themen des Südbezirks aufgegriffen. Und das ist nach Meinung der Bezirksvorsteherin Gisela Brendle-Vierke Sauberkeit oder „Der der Dreck muss weg“. Die Kita Märklinstraße geht mit gutem Beispiel voran und zeigt an ihrem Stand die Ergebnisse ihres Upcycling-Projekts, bei dem Kinder, wie berichtet, vermeintlich nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt haben. Aus Dosen wurden Trommeln, aus Getränkekartons ein Portemonnaie oder eine Gitarre mit Gummibändern als Saiten. Alte Plastiktüten wurden zur Kordel umfunktioniert, um daraus Beutel zu häkeln. Die Kinder werden, berichtet Brendle-Vierke, ihre Recycling-Produkte auch auf der großen Bühne vorführen. Außerdem wird die Verbraucherberatung Umwelt an ihrem Stand Tipps zur Müllvermeidung geben.