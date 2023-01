Jahresbilanz des Krefelder Tierschutzvereins Stadttauben: Über 379 Kilo Taubenkot gesammelt

Und das neue Jahr hat bereits wieder gut begonnen. Direkt am ersten Januar konnten die Taubenfreunde im „Königsschlag“ fünf Eier tauschen. Ganz nebenbei registrieren sie eine stetig wachsende Anzahl an Tauben, die sich entschließen, in den betreuten Schläge einzuziehen und dort auch zu brüten. So bleibt der Stadt Krefeld künftig wohl noch deutlich mehr Taubenkot erspart.