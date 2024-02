Bewegungsoffensive Active Weekend für Krefeld Wie Kinder Spaß an Sport und Spiel finden

Den Kindern wird in der Sporthalle einiges geboten: Es gibt Möglichkeiten zum Balancieren und an einer Sprossenwand hochzuklettern, um dann über eine Matte wieder herunterzurutschen. „In den Aufbau muss man eine Stunde investieren, aber da sind alle mit Begeisterung dabei“, erklärt Sattler. Der Aufwand lohne sich: Durch die verschiedenen Geräte können die Kinder an ihrer Ausdauer, ihrem Gleichgewicht und ihrer Kraft arbeiten.