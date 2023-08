Debatte vor der Ratssitzung Stadtsportbund fordert faire Chance für den Surfpark

Mit einer kraftvollen Erklärung hat sich der Stadtsportbund (SSB) als Befürworter in die Debatte um den Surfpark eingeschaltet, die zuletzt öffentlich von den Gegnern des Projekts dominiert wurde. Die Stellungnahme erlaubt es auch, die Argumente pro und contra Surfpark zu sortieren. Der SSB, der 200 Krefelder Sportvereine vertritt, fordert im Vorfeld der Ratssitzung am 6. September eine faire Chance für den Surfpark. „Es wäre ein fatales Signal, das Projekt zu stoppen, bevor überhaupt alle Fakten auf dem Tisch liegen“, sagt der SSB-Vorsitzende Jochen Adrian. „Der Investor hat eine faire Chance verdient. Auch die Stadtverwaltung muss die Gelegenheit bekommen, die Prüfung gründlich abzuschließen und einen überzeugenden Satzungsbeschluss zu präsentieren.“ Wie berichtet, hat Ratsfrau Björna Althoff mit anderen Ratsmitgliedern für die Ratssitzung am 6. September einen Antrag eingebracht, die Planung für den Surfpark zu beenden.