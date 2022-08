Auszeichnung im Krefelder Rathaus : Stadtsiegel für den großen Förderer des Hockeysports Dirk Wellen

Krefeld Vor zahlreichen Gästen aus Politik, Verwaltung und Sport erhielt der Unternehmer für seine Verdienste um den Krefelder Sport, vor allem im Bereich Hockey, im Rathaus das Siegel der Stadt Krefeld.

(bk) „Dirk Wellen gehört mit seinem Wirken für den Hockeysport und den Standort Krefeld insgesamt in eine lange Tradition von Persönlichkeiten in Wirtschaft und Industrie, die Verantwortung angenommen und in gute Taten für das Gemeinwesen umgesetzt haben“, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer am Donnerstag und überreichte Wellen im Rathaus das Stadtsiegel.

Wellen, so der Oberbürgermeister, sei das, was man einen „Ur-Krefelder“ nenne – 1961 in Uerdingen geboren, in der Innenstadt aufgewachsen, habe er das Abitur am Arndt-Gymnasium gemacht. Danach habe er sich für ein Studium der Betriebswirtschaft entschieden und nach drei Jahren bei Thyssen Stahl in Duisburg-Hamborn gewusst, dass eine Konzernkarriere nichts für ihn sei. Deswegen stieg Wellen 1990 mit Ende 20 in die Firma „Tewells“ seines Vaters ein. Zur gleichen Zeit übernahm er, noch als aktiver Spieler, erstmals verantwortliche Aufgaben beim CHTC und kämpfte an der Seite von Vater Gerd Wellen, Klaus Reymann, Dieter Küppers und Christian Duwe für den ersten Kunstrasen auf der Hockeyanlage am Stadtwald.