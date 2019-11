Männervereine : Schützenkönigin appelliert: „Schützenvereine für Frauen öffnen“

Krefeld Gabriele Leigraf appelliert an Schützenvereine, sich offensiv für Frauen zu öffnen, aber klar gegen ein Eingreifen des Staates.

Auf die Frage, ob sie das Gefühl habe, dass es ein Diskriminierungsproblem bei Schützenvereinen gibt, antwortete Leigraf: „Diskriminierung ist ein gesellschaftliches Problem, alle Vereine sind auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, genauso wie im Berufsleben.“ Natürlich gebe es auch in den Vereinen vereinzelt Menschen, die Frauen gerne in ein antiquiertes Frauenbild zurückdrängen möchten. „Das hat für mich eher etwas mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun.“

Sie plädiert dafür, dass sich Vereine, die dies noch nicht getan haben, offensiv für Frauen öffnen – auch um die Zukunft zu sichern. „Vereine mit langer Tradition brauchen Menschen, die das leben. Es ist doch großartig, wenn ein Paar ein gemeinsames Hobby hat. So haben auch viele Männer eher einen Zugang zum Schützenwesen.“ Wir lebten, so Leigraf weiter, in einem Zeitalter, in dem Frauen zur Bundeswehr gingen, dann sollte ein Schützenverein da keine Ausnahme machen. „Bei den Sportschützen kenne ich viele sehr gute Schützinnen, bei deren Ergebnissen wird mancher Mann blass. Viele Schützenvereine haben das längst verstanden und sich geöffnet. Hier sind ganze Familien aktiv und leben die Tradition durch und durch.“