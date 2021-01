Öffentliche Sitzung per Livestream in Krefeld : Stadtrat tagt am 4. Februar im Seidenweberhaus

Öffentliche Sitzung per Livestream in Krefeld

Krefeld Die öffentliche Sitzung wird als Lifestream im Internet übertragen. Beginn ist um 16 Uhr. Unterlagen gibt es auf der Homepage der Stadt.

(RP) Der Stadtrat tagt am Donnerstag, 4. Februar, um 16 Uhr im Seidenweberhaus in öffentlicher Sitzung. Es ist die erste Sitzung der politischen Gremien in Krefeld in diesem Jahr. Alle Ausschuss- und Bezirksvertretungssitzungen seit Jahresbeginn wurden abgesagt. Themen auf der Tagesordnung der öffentlichen Ratssitzung sind unter anderem ein Sachstandsbericht der Verwaltung zur Coronasituation, Einbringungsanträge zum Bürgerservice der Verwaltung in Coronazeiten und zur Digitalisierung, zur Unterbringung für Obdachlose sowie kostenlose Masken für Sozialgeldbeziehende. Außerdem geht es um zahlreiche andere Themenbereiche im Zusammenhang mit Corona, verschiedene Bebauungspläne und das Klimaschutzkonzept. Außerdem bringt die Verwaltung den Haushalt für das Jahr 2021 ein. Interessierte können die Tagesordnung und die öffentlichen Sitzungsunterlagen im Ratsportal der Stadt Krefeld einsehen unter www.krefeld.de/ratsportal.