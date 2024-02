Hochzeit mit Oberbürgermeister Stadtdirektor Schön heiratet im Ratssaal

Erinnerungsfoto vor dem prachtvollen Wandteppich im historischen Ratssaal: Stadtdirektor Markus Schön hat geheiratet; er und seine Frau wurden von Oberbürgermeister Frank Meyer an diesem besonderen Ort getraut. Meyer und Schön verbindet persönlich und politisch einiges; beide sind befreundet und auch in der täglichen Arbeit im Rathaus eng verbunden. Dennoch: Einfach so darf auch ein Verwaltungschef nicht als Standesbeamter fungieren – er muss eine Schulung absolvieren und per Urkunde zu diesem Amt bestellt werden.