Dialogrunden mit der Krefelder Bürgerschaft Stadtdenker“ nehmen sechs Projekte ins Visier

Bereits die Kulturhistorische Städtebauliche Analyse (KHSA) benannte das Potenzial des Dr.-Hirschfelder-Platzes. Im Moment als Parkfläche genutzt, soll er künftig städtebaulich verändert und zum Anziehungspunkt in der Innenstadt werden. Der Rat hat bereits die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen, nun soll ein Realisierungswettbewerbsverfahren zur Platzgestaltung durchgeführt werden. Die Grundpfeiler wurden bereits festgelegt: Es könnte ein Wohnangebot für junge Erwachsene, Studierende oder Familien entstehen, eine Kita gebaut werden und eine Entsiegelung der Fläche den Platz in einen Treffpunkt verwandeln. Auch eine Tiefgarage als Quartiersgarage sowie ein Fahrradparkhaus sind geplant. Welche Wünsche haben Bürgerinnen und Bürger in diesem Rahmen oder darüber hinaus? Wann würden sie gerne am Dr.-Hirschfelder-Platz verweilen oder sogar dort wohnen? Das Leben am Dr.-Hirschfelder-Platz ist eines der Beteiligungsthemen.