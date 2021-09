Bezirksvertretung Krefeld-Mitte : Stadtbad soll Schwimmbad bleiben

Krefeld Die Bezirksvertreter Mitte wollen das historische Gebäude an der Neusser Straße als Bad erhalten. Die Stadt analysiert derzeit die Möglichkeiten.

Das Stadtbad an der Neusser Straße ist und bleibt eines der Kernthemen der Bezirksvertretung Mitte. Auf Einladung des Gremiums stellte Ruth Eßer-Rehbein aus dem städtischen Geschäftsbereich Planung, Bau und Gebäudemanagement am Dienstag den Sachstand dar. „Aktuell werden unterschiedliche Nutzungen diskutiert. Es gibt einen Prüfauftrag, mit dessen Ergebnissen wir Ende September oder Anfang Oktober rechnen. Darin sollen Nutzungen für Schwimmen oder als Turnhalle ebenso analysiert werden wie andere Nutzungsmöglichkeiten“, sagte sie.

Bei den politischen Vertretern sorgte diese Aussage nur bedingt für Zufriedenheit. „Eine Nutzung als Schwimmbad ist nicht wirtschaftlich. Das ist aber bei jedem städtischen Schwimmbad so. Wichtig ist aber die Möglichkeit, Schwimmen zu lernen für die Kinder in Kitas, Schulen und so weiter. Wir müssen zurückkommen zum Prinzip der kurzen Wege, auch in der Innenstadt“, sagte beispielsweise Carla Stomps (CDU).