Aktionswoche Stadtbad öffnet seine Räume für Kulturprogramm

Erstmalig können Teilbereiche des Gebäudes wieder zugänglich gemacht werden. Der sogenannte „Wandelgang“ wird für Veranstaltungen geöffnet, Führungen durch das Gebäude unter anderem in die beiden Schwimmhallen werden möglich. Hierfür hat das Zentrale Gebäudemanagement bauliche Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit und zum vorbeugenden Brandschutz durchgeführt. „Auf dem Freibadgelände finden schon tolle Veranstaltungen durch die Freischwimmer statt – jetzt sollen auch die Gebäude wieder ein Ort für die Menschen in Krefeld werden“, erklärt Marcus Beyer, Beigeordneter für Planung, Bau und Gebäudemanagement. Projektmanagerin Ruth Esser-Rehbein ergänzt: „Wir haben zu unterschiedlichen Schwerpunkten Veranstaltungen geplant. Immer geht es darum, das Stadtbad zu öffnen und den Ort wieder erlebbar zu machen, Menschen an den Entwicklungen des Stadtbads zu beteiligen und gleichzeitig Krefelder durch das Schaffen von neuen Erinnerungen an diesen besonderen Ort zu binden.“