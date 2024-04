Dokumentierte Stadtgeschichte Stadtarchiv kauft Luftbilder und Theaterfotos

Als Student lernte er noch an der Werkkunstschule Krefeld, unter anderem bei Professor Detlef Orlopp. Das Folkwang Museum in Essen zeigte von Orlopp 2015 eine Werkschau mit dem Titel „Nur die Nähe – auch die Ferne“. Nach seinem Abschluss an der Werkkunstschule führte Giesens Weg direkt wieder zur Theater. Sein fotografisches Lebenswerk gelangt nun als Vorlass an der Stadtarchiv Krefeld. Dieser ergänzt den 2015 ans Haus gekommenen Bestand des Theaters. Jetzt über beides zu verfügen sei ein Gewinn für das Archiv, so Richter.