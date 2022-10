Forschungsergebnisse bleiben in Krefeld : Stadtarchiv erhält wissenschaftlichen Nachlass von Guido Rotthoff

Claudia Rotthoff-Kraus und Michael Rotthoff haben den Schatz in Gedenken an ihren Vater an dessen Nachfolger im Stadtarchiv, Olaf Richter (links), weitergereicht. Foto: Stadtarchiv

Krefeld Ehemaliger Leiter des Archivs, der am Donnerstag, 27. Oktober, 100 Jahre alt geworden wäre, veröffentlichte unter anderem viele Bücher über Krefeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Schulte

Mehrere Kartons mit wissenschaftlichen Forschungen zur Krefelder Geschichte hat das Stadtarchiv jetzt erhalten: Die Unterlagen des langjährigen Stadtarchivars Guido Rotthoff wurden an seine ehemalige Wirkungsstätte übergeben. Claudia Rotthoff-Kraus und Michael Rotthoff haben den Schatz in Gedenken an ihren Vater weitergereicht.

Der promovierte Historiker ist vor neun Jahren gestorben – am 27. Oktober dieses Jahres wäre er 100 Jahre alt geworden. Und für ihn war Geschichte immer etwas, das alle angeht, etwas, das allen offenstehen soll. Rotthoff, „innerhalb der vier Wälle geboren“, so schreibt seine Tochter in einem ausführlichen Nachruf in der „Heimat“ von 2014, habe sich insbesondere für zwei große Themen begeistert. Zum einen galt der Stiftskirche des Heiligen Viktor zu Xanten sein großes Interesse. Seine akribische Recherche dazu mündete in Publikationen zur Baugeschichte und auch zur Paramentensammlung der Stiftskirche. Übrigens mit Renate Jacques, Leiterin der Krefelder Gewebesammlung von 1946 bis 1974.

Info Informativ: „Nachruf auf Dr. Guido Rotthoff“ von seiner Tochter Claudia Rotthoff-Kraus mit ausführlichem Schriftenverzeichnis, in „Die Heimat“, 85/2014. Der promovierte Historiker Guido Rotthoff wurde 1922 in Krefeld geboren, wo er 2013 verstarb. Er war erster hauptamtlicher Leiter des Stadtarchivs Krefeld, von 1959 bis 1987.

Die Geschichte und Geschicke seiner Heimatstadt waren der zweite große Bereich, in dem Guido Rotthoff forschte und schrieb. Bereits im Gymnasium war sein Interesse erwacht, war doch Dr. Karl Heinzelmann sein Lehrer am Arndt. Heinzelmann hatte die von Gottfried Buschbell begonnene Stadtgeschichte zu Ende geschrieben.

Nach seinem Studium in Bonn – er belegte Latein, Griechisch, Historische Hilfswissenschaften sowie Philosophie und schloss 1951 mit einer mediävistischen Dissertation ab – und einer archivwissenschaftlichen Ausbildung kam er 1959 an das Krefelder Stadtarchiv. „Er hat“, so seine Tochter, „dieses Institut als erster hauptamtlicher Facharchivar erst aufgebaut.“ Guido Rotthoff wirkte hier bis 1987.

In diese Zeit fiel mit 1972 die 600-Jahr-Feier: „Kaiser Karl IV ermächtigt am 1. Oktober 1373 in Prag den Grafen Friedrich II von Moers, das Dorf Krefeld… zu einer befestigten Markstadt zu erheben“, heißt es in der Stadtgeschichte. „Rotthoff beteiligte sich intensiv an der Vorbereitung und Gestaltung des Jubiläums, u.a. durch eine Ausstellung“, schreibt seine Tochter. Der Historiker legte 1973 mit „Krefelds Stadterhebung 1373“ pünktlich den ersten Band der „Krefelder Studien“ vor und begründete damit eine heute noch existierende Reihe. Für die Schüler verfasste er die „Stadtbürgerlichen Briefe für die Jugend.“

Die Publikationsliste des Guido Rotthoff ist ziemlich lang. Unter seinen Veröffentlichungen sind zahlreiche Beiträge für „die Heimat“ zu nennen, mit dessen damaligem Schriftleiter Reinhard Feinendegen (1932-2012) ihn die Liebe zur Heimat verbunden hat. Auch zu nennen sind die anschaulichen und informativen Städteatlanten Krefeld, Uerdingen und Linn; weiter Rotthoffs wesentlicher Anteil an der fünfbändigen Stadtgeschichte, erschienen zwischen 1998 und 2010. Er wirkte maßgeblich an den Bänden 2 und 3 mit. Die beiden Publikationen stellen umfassende Beiträge zum Mittelalter und der Reformationszeit dar, die auch als eigenständige Monographien gelten könnten. Da war Rotthoff schon im Ruhestand – aber das Forschen an Quellen und Urkunden war ihm immer noch Bedürfnis.