Umweltschutzgebiet in Krefeld : Experten und Dezernentin laden zu Niepkuhlen-Spaziergängen

Die Stadtverwaltung legt zum Schutz des Naturschutzgebietes das Projekt „Nachhaltige Niepkuhlen“ auf. Foto: Carola Puvogel

Krefed Die Krefelder Stadtverwaltung will mit einem Bündel von Maßnahmen eine Zukunft für das bedrohte Naturschutzgebiet Niepkuhlen sichern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Bilder von 2020 sind vielen Krefeldern noch präsent: Nach zwei Dürresommern war der Wasserstand im Naturschutzgebiet Niepkuhlen so stark abgesunken, dass weite Teile der attraktiven Wasserflächen und Feuchtgebiete deutlich geschrumpft waren oder gänzlich trockenfielen. Sichtbar wurde dies etwa am verbindenden Gewässerlauf im Bereich des Busenpfads, wo die Niepkuhlen in die Verberger Kull münden.

„Als Naturraum unterliegen die Niepkuhlen immer wieder Veränderungen. Der Klimawandel wird auch hier für eine veränderte Flora und Fauna sorgen“, sagt Dezernentin Sabine Lauxen, verantwortlich für den Fachbereich Umwelt. „Wir wollen aber verhindern, dass dieser wichtige Naturraum gänzlich verschwindet und nur noch eine vertrocknete Landschaft bleibt. Unser Ziel muss es sein, die verschiedenen Funktionen der Niepkuhlen für Natur- und Artenschutz, Freizeit, Erholung und Stadtbild zu erhalten. Aus diesem Grund starten wir das Konzept ,Nachhaltige Niepkuhlen‘, bei dem wir die Bürgerinnen und Bürger stark einbinden wollen.“

Zur Geschichte der Niepkuhlen: Die Niep entstand durch Abtrennung einer Nebenrinne des Rheins vor über 6.000 Jahren. Durch den Abbau von Torf und Grieserde zum Heizen oder als Düngemittel, aber auch durch Entwässerung höher gelegener Teile, hat der Mensch den Niepkuhlenzug in den vergangenen 200 Jahren mehrfach verändert. Zuletzt sind im Jahr 2005 weite Teile der Niepkuhlen als Naturschutzgebiete ausgewiesen worden, um den Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und den Bürgern Naturerlebnis und Erholung zu bieten. In den vergangenen beiden Sommern allerdings fielen die Niepkuhlen trocken.

200 Jahre nach dem Torfabbau und den Entwässerungsmaßnahmen ist jetzt ein erneutes Eingreifen in den Wasserhaushalt der Niepkuhlen unbedingt nötig. „Diesmal geht es um den Erhalt, nicht um das Trockenlegen“, betont Sabine Lauxen. „Wir werden vielleicht auch frühere Eingriffe korrigieren müssen.“

In Zeiten des Klimawandels müsse man die Ziele der Maßnahmen genau definieren. Eine Lösung im Gewässerschutz der Zukunft sei etwa, die Naturlandschaft als „Schwamm“ zu begreifen, der das Wasser länger zurückhalten kann, so Lauxen.

In einem neuen Konzept will die Stadtverwaltung jetzt eine dauerhafte Lösung erarbeiten. Ziel ist ein ganzheitliches und tragfähiges Zukunftskonzept. Perspektivisch soll eine Lösung gefunden werden, die die Niepkuhlen nicht dauerhaft abhängig von zugepumptem Grundwasser macht.

Ein von der Stadt beauftragtes Expertenteam aus Hydrologen, Gewässerökologen und Landschaftsplanern beginnt nun mit einer ersten umfassenden Bestandsaufnahme. Grundwassersituation, Wasserqualität, Flora und Fauna der Niep werden 2021 gründlich erhoben. Die ersten Ergebnisse sollen bereits in diesem Jahr vorliegen. 2022 werden die möglichen Maßnahmen erarbeitet und nach Vorstellung der Stadtverwaltung in den entsprechenden Gremien soll die Umsetzung bereits 2023 beginnen. Im Haushalt 2020/2021 hat die Politik im Stadtrat bereits erste Mittel für das Niepkuhlen-Projekt bereitgestellt. Für die Umsetzung der Maßnahmen will die Verwaltung ab 2022 auch Fördermittel akquirieren.

Die längeren Trockenperioden stellen nicht nur in Krefeld eine Herausforderung dar. In den vergangenen Sommern hatten viele Gewässer an Rhein und Ruhr extreme Niedrigwasserstände oder sind sogar gänzlich trockengefallen. Deswegen könnte das Projekt „Nachhaltige Niepkuhlen“ Vorbildcharakter für viele Still- und Fließgewässer in der Region haben. Auch deshalb haben Hochschulen Interesse, im Projekt mitzuwirken. Die benachbarte Hochschule Rhein-Waal hat ebenso Interesse bekundet wie die Universität Duisburg-Essen.

Zusätzlich zum Fachgutachten sind wissenschaftliche Arbeiten zu den Niepkuhlen intendiert. Sie können auch dazu dienen, einen breiten fachlichen Diskurs zum Thema herzustellen. Eines ist allen beteiligten Akteuren besonders wichtig: Die Bürger sollen beteiligt werden. „Wir wollen zum Projekt und den Teilergebnissen regelmäßig informieren. Bürgerinnen und Bürger, auch die interessierte Fachöffentlichkeit und besonders die Naturschutzverbände laden wir ausdrücklich ein, das Projekt zu begleiten“, betont Lauxen.

Zum Start dieses Dialogformates bietet die Stadtverwaltung einen öffentlichen „Niepkuhlen-Spaziergang“ an. Termine werden rechtzeitig bekannt gemacht, abhängig von der pandemischen Lage, verspricht die Stadt. Bei den Spaziergängen besteht Gelegenheit, das Projekt und die beteiligten Fachleute kennenzulernen.