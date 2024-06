Nach der Legalisierung Stadt will strengere Regeln für Cannabis am Steuer

Der Konsum von Cannabis ist in Deutschland seit April legal. Doch das umstrittene Gesetz hat auch zahlreiche Fallstricke mit sich gebracht – etwa den hohen Arbeitsaufwand bei Gerichten und Staatsanwaltschaften in der rückwirkenden Bearbeitung zahlreicher Fälle oder die Frage, unter wie viel Einfluss der Droge man noch ans Steuer darf. Letzteres bereitet auch in Krefeld Sorge, wie die Stadt jetzt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. „Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung spricht sich für schärfere Regelungen im Straßenverkehr aus“, so die Stadt.