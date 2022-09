Vergabeverfahren ist angelaufen : Arbeiten am Stadtwaldhaus beginnen 2023

Das Stadtwaldhaus soll im kommenden Jahr instandgesetzt werden. Die Arbeiten sollen bereits im Frühjahr beginnen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Aktuell läuft das Vergabeverfahren zur Sanierung des historischen Gebäudes. Im Frühjahr will die Stadt mit den Instandsetzungsarbeiten beginnen. Auch die Konzertmuschel soll saniert werden.

(RP) Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt Krefeld bereitet aktuell umfangreiche Sanierungsarbeiten für das Stadtwaldhaus vor. Am 1. September ist dazu das zweite Vergabeverfahren gestartet. Über viele Jahre sind am Stadtwaldhaus Teilsanierungen erfolgt. Eine größere Sanierungsmaßnahme sei jetzt erforderlich, weil insbesondere die Gebäudeausrüstung und die infrastrukturelle Anbindung erhebliche Mängel aufweisen.

Das Stadtwaldhaus wird auch in Sachen Funktionalität der Grundrisse, Barrierefreiheit und energetische Standards den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht, so das ZGM. Diese Mängel werden behoben. Die Stadt Krefeld beabsichtige, Baumaßnahmen insbesondere an der Konstruktion vorzunehmen, die Grundleitungen und Haustechnik zu sanieren und zu erneuern, energetische Verbesserungen zu erzielen, Fassade und Dach zu überabreiten, Betriebsabläufe sowie Küchennutzung unter Berücksichtigung des Brandschutzes zu optimieren sowie Barrierefreiheit herzustellen. Alle Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde vorgenommen.

Das nun begonnene zweite Vergabeverfahren beinhaltet die Generalplaner-Leistungen in den Leistungsbereichen Gebäude, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung. Es handele sich dabei um ein zweistufiges Verfahren, bei dem im ersten Schritt interessierte Planungsbüros einen Teilnahmeantrag einreichen können, um ihre Eignung und Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Die eingegangenen Anträge werden gemäß der im Vorfeld festgelegten Kriterien bewertet. Submission für die erste Stufe ist am 4. Oktober. In der zweiten Stufe werden die Planungsbüros mit den bestbewerteten Teilnahmeanträgen aufgefordert, ein Honorarangebot für die Planungsleistungen abzugeben. Diese Angebote werden dann in einem Präsentationstermin Ende des Jahres von den Büros vorgestellt und erneut bewertet.

Das gesamte Vergabeverfahren endet voraussichtlich Anfang Januar 2023 mit der Beauftragung des bestbietenden Planungsbüros. Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Verfahrens ist der Eingang mindestens eines bewertbaren Angebots. Die Vor- und Entwurfsplanungen sollen sofort nach Beauftragung des Generalplaners beginnen und werden voraussichtlich bis Ende September 2023 abgeschlossen. Im Frühjahr 2023 soll die Instandsetzung der Fenster im älteren Gebäudeteil, der Waldschänke, erfolgen. Dafür wurde vom ZGM im Oktober 2021 ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt, der im Juni 2022 positiv beschieden wurde. Das Vergabeverfahren für die entsprechenden Bauleistungen läuft derzeit.