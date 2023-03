Rat in Krefeld soll entscheiden Stadt will Peinlichkeiten bei Benennung von Straßen verhindern

Die Benennung einer Straße sollte früh und genau geprüft werden. Bislang brauchte es in vielen Fällen nur einen Beschluss der entsprechenden Bezirksvertretung, um Namen von neuen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Grünanlagen und Gewässern in der Stadt festzulegen. Das könnte sich nun ändern. Eine neue „Richtlinie für die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Krefeld“ ist am Dienstag, 28. März, Thema in der Sitzung des Stadtrates.