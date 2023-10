Im Stadtrat Krefeld Stadt will auf Lehrschwimmbad in Hüls verzichten

Aus Sicht der Verwaltung stellt sich die Situation so dar: „In Anbetracht des notwendigen Standorts neuer Schwimmlernfläche für den Schulsport stellt sich Variante 4, die Errichtung einer multifunktionalen Wasserfläche mittels Hubboden für das Hallenbad und die Reduzierung der Freibadfläche als die kostengünstigste und daher für die weitere Umsetzung realistischste Variante dar“, heißt es in der Vorlage. Da damit jedoch die in der Bäderleitplanung angestrebten Wasserflächen für Schulsport nicht erreicht würden, sei es zwingend notwendig, das Hülser Kombi-Bad „zeitnah“ zu errichten sowie das geplante Lehrschwimmbecken in der Gerberstraße ebenfalls zeitnah umzusetzen, lautet der in der Vorlage zitierte Einwand des Fachbereichs Jugend und Sport. Außerdem müsse die entstehende Freibadwiese „als regelhafte Bewegungsfläche für den Schulsport nutzbar sein“ und „eine zusätzliche leichtathletische Schulsportfläche an anderer, für Schulen in Hüls gut erreichbarer Örtlichkeit“ hergerichtet werden, so der Einwand der Mitarbeiter vom Fachbereich Jugend.