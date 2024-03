965 Baugenehmigungen in zwei Jahren Krefeld widerspricht Kritik am Arbeitstempo der Bauverwaltung

Insgesamt befassten sich in 2023 in der Bauaufsicht 16,55 Vollzeitstellen ausschließlich mit Baugenehmigungen. Gegenüber 2022 wurde die Personalkraft um eine Vollzeitstelle aufgestockt. Zusätzlich sind 3,5 Vollzeitstellen für die Bauberatung eingesetzt, auch hier wurde der Personalschlüssel im vergangenen Jahr mit einer halben Stelle verstärkt. „Die Bauaufsicht bietet eine kostenlose Bauberatung vor der Antragsstellung an. Meine Empfehlung an Bauherrn ist, von dem Angebot Gebrauch zu machen“, sagt Beyer.