Hautreizungen und allergische Reaktionen : Stadt warnt vor Blaualgenbefall in Teilen des Elfrather Sees

Krefeld Es besteht der Verdacht, dass aktuell im Elfrather See – im Bereich der Regattastrecke und am ehemaligen Badesee – Blaualgen (Cyanobakterien) auftreten. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag Nachmittag mit.

Je nach Wind und Wellenlage könne es im Uferbereich zu Ansammlungen der Algen kommen. Blaualgen können unter anderem Hautreizungen und allergische Reaktionen auslösen. Die Stadt Krefeld bittet daher alle Besucher des Sport- und Erholungsgebietes Wasserbereiche mit grünen bis blau-grünen Schlieren oder Flocken sowie Bereiche, in denen das Wasser muffig riecht, derzeit zu meiden.

Die aufgrund ihrer blaugrünen Farbe Blaualgen genannten Lebewesen (Cyanobakterien) vermehren sich für gewöhnlich infolge von extrem heißen und trockenen Witterung schlagartig. Als weitere begünstigende Ursache kann auch ein erhöhter Nährstoffgehalt des Wassers angenommen werden. Cyanobakterien können verschiedene Giftstoffe und sekundäre Stoffwechselprodukte produzieren und beim Verzehr von dort vorkommenden Fischen auch in den menschlichen Organismus gelangen.

Gefährlich sind Blaualgen vor allem, wenn man belastetes Wasser schluckt. Dann drohen Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Aber auch der Kontakt mit der Haut oder den Schleimhäuten kann Reizungen auslösen. Wassersportler sollten den Kontakt (insbesondere das Schlucken) und Aerosolbildung vermeiden sowie nach Kontakt mit dem Wasser gründlich duschen und die Kleidung reinigen, um spätere Hautreizungen zu vermeiden. Bei gesundheitlichen Beschwerden sollte der Hausarzt kontaktiert werden.

Tiere, insbesondere Hunde, sollten nicht im Elfrather See baden und kein Wasser schlucken, da die Bakterien für sie in kurzer Zeit lebensbedrohlich werden könnten.

Ein Ende einer Blaualgenplage ist in der Regel erst durch kühlere Temperaturen und Regen möglich. Denn dann fließt wieder mehr Wasser, und die Nährstoffkonzentration sinkt. Damit haben die Bakterien keine Grundlage mehr, sich weiter zu vermehren. Bereits 2018 war ein Gewässer in Krefeld mit Blaualgen befallen: der Angelsee An Holthausens Kull.

