Hilfe in Krefeld : Stadt verteilt Wassersäcke für Straßenbäume

Warten auf Wasser: Die städtischen Baumsäcke an der Carl-Wilhelm-Straße müssen regelmäßig vom KOD gefüllt worden. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Krefeld Insgesamt 27.000 Bäume stehen in der Seidenstadt an den Straßenrändern und Wegen. „Jeder Bürger, der den Baum vor seiner Tür wässert, ist eine große Hilfe“, so Franz Filtmann, Sachgebietsleiter Straßenbaumpflege beim KBK.

Die Stadtverwaltung ruft die Bürger zum Pflanzengießen auf. Allerdings: Es geht nicht um die Blumen im eigenen Garten. Die Rathausspitze sorgt sich wegen der aktuellen Hitzeperioden um das Grün der Stadt – und bittet daher die Krefelder, die Straßenbäume vor ihren Häusern zu wässern. Dafür sollen Wassersäcke zur Bewässerung der Pflanzen in den trockenen Monaten vom Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) kostenlos an Bürger auf Nachfrage ausgegeben werden. Einen entsprechenden Auftrag hat die Verwaltung vom Stadtrat erhalten. „Angelehnt ist der Beschluss an ein vergleichbares Projekt der Nachbarstadt Willich“, so ein Stadtsprecher. „Dort bekommen Bürger auf Wunsch solche Wassersäcke für einen bestimmten Baum und befüllen diese, damit sie das Wasser langsam an den Baum abgeben und somit eine Versorgung in der trockenen Jahreszeit sicherstellen können.“

Derzeit arbeitet der KBK an einer Abstimmung mit der Stadtverwaltung zu den Rahmenbedingungen der Ausgabe solcher Wassersäcke. Dabei ist insbesondere zu klären, wie viele Wassersäcke beschafft und wo diese ausgegeben werden, wie das Anbringen und Befüllen erfolgen soll und welche Bäume dafür ausgewählt werden sollen, damit die Aktion sich in das bestehende Bewässerungskonzept einbinden lässt. „Sobald die Rahmenbedingungen geklärt und die Säcke beschafft sind, erfolgt eine Mitteilung durch den KBK, um die Bevölkerung zu informieren“, ergänzt die Verwaltung.

Info Pumpfahrzeuge mit 25.000 Liter Wasser Der Fuhrpark und die technische Abteilung des Kommunalbetriebs: - zehn Trägerfahrzeuge mit Wasserfässern, 500 bis 7.000 Liter - Regneranlagen für den Stadtpark Uerdingen, den Botanischen Garten und alle Friedhöfe - 500 wiederverwendbare Wassersäcke für Jungbäume in der Anwachsphase - vier Pumpfahrzeuge mit 25.000 Liter Fassungsvermögen

Fakt ist: Die Straßenbäume in Krefeld kämpfen bei der Hitze ums überleben. „Genau jetzt brauchen die Bäume viel Wasser, um gesund durch den Sommer zu kommen“, sagt Andreas Drabben, Ratsherr der UWG, die einen entsprechenden Antrag in der jüngsten Sitzung des Rates gestellt hatte. Insgesamt 27.000 Bäume stehen in der Seidenstadt an den Straßenrändern und Wegen. „Die alle mit städtischen Mitteln zu wässern ist nicht möglich. Daher ist jeder Bürger, der den Baum vor seiner Tür wässert, eine große Hilfe“, so Franz Filtmann, Sachgebietsleiter Straßenbaumpflege beim KBK, bereits vor Wochen. Insgesamt 35 Mitarbeiter stehen aktuell bei der Stadttochter für die entsprechenden Wässerungsmaßnahmen zur Verfügung.

Statt aus einem Gartenschlauch sollen die Bäume das Wasser aus Wassersäcken erhalten, die um den Stamm gelegt und mit einem Reißverschluss befestigt werden. Daraus sickert das feuchte Nass langsam ins Erdreich, sodass das Wurzelsystem kontinuierlich versorgt wird. „Da der Kommunalbetrieb auch nicht überall sein kann, ist dies sicherlich eine gute Variante, um mit Hilfe der Bürger, gegen die sich jetzt schon ausbreitende Trockenheit vorzugehen“, erklärt Drabben.

Zur Verhinderung von Trockenschäden hat der Kommunalbetrieb seine Strategie zur Bewässerung der Krefelder Straßenbäume, Grünflächen und Parks den sich ändernden Witterungsbedingungen angepasst. Die Bewässerung der Straßenbäume startet bereits Anfang / Mitte März und dauert — abhängig von der Witterung — bis in den Herbst im Rhythmus von 14 Tagen. Die Bewässerung der Grünanlagen beginnt mit dem Austrieb im Mai an festgelegten Standorten, ergänzt durch die Bewässerung der Bäume in der Anwachsphase sowie von Stauden-, Rhododendron- und Rosenbeständen.