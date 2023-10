1,4 Millionen Euro für Krefelder Zoo Stadt verkauft Gehlen-Haus für Affenpark

Walter Gehlen war ein Unternehmer, der den Krefelder Zoo liebte. Seine Begeisterung war ebenso groß wie seine Großzügigkeit. Mit finanzieller Unterstützung entstanden unter anderem das Regenwaldhaus und zuvor das Affentropenhaus. Über Gehlens Tod hinaus blieb er dem Krefelder Zoo verbunden: Er brachte eine wertvolle Immobilie in der Innenstadt an der Kreuzung Uerdinger- und Philadelphiastraße in eine Schenkung ein, die zur „Förderung des Krefelder Tierparks durch Neubau (Erneuerung und Erweiterung) von Tiergehegen sowie Ankauf von Tieren“ bestimmt war.