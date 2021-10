Angebot für Fußballfans : Stadt und KFC Uerdingen starten ein gemeinsames Fanprojekt

Das „Fanprojekt Krefeld“ ist seit dem 1. Oktober aktiv. KFC-Vorsitzender Damien Raths Links) stellte Nele Polnik (3.v.l.), Melina Blumtritt (4. v.l.) und Matthias Finken (5.v.l.) vor. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die Sozialarbeiterinnen Melina Blumtritt und Nele Polnik betreuen künftig die Fans des KFC. Mit dem Fanprojekt erfüllt sich ein langjähriger Wunsch des Vereins.

Von Heinrich Löhr

Die Betreuung der eigenen Fans ist dem KFC Uerdingen schon seit jeher eine Herzensangelegenheit. Bereits Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gab es mit dem in Bockum aufgewachsene Georg Webers einen ersten Fanbeauftragten. „Geschäftsführer Manfred Pilger hat mich 1979 angesprochen, ob ich nicht Bindeglied zwischen Fans und Verein sein wolle“, erinnert sich der mittlerweile 59-Jährige, der das Geschehen rund um den KFC heute aus seiner Wahlheimat Potsdam verfolgt.

Zum 1. Oktober wurde jetzt ein ganz neues und in mancherlei Hinsicht auch anderes Kapitel aufgeschlagen – das Fanprojekt startete. „Während der Fanbeauftragte zum Verein gehört, folglich einen Schwerpunkt auf die Vereinsbelange legen muss, ist das Fanprojekt an der Stelle selbstständig“, sagt Matthias Finken. Der 41-Jährige muss es wissen, bekleidete er doch über viele Jahre selbst das Amt des Fanbeauftragten und ist heute als Sachgebietsleiter im Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung für das neue Fanprojekt verantwortlich. „Die Finanzierung übernehmen der Deutsche Fußball-Bund zu 50 Prozent, das Land Nordrhein-Westfalen zu 25 Prozent und die restlichen 25 Prozent stammen aus dem kommunalen Topf der Stadt Krefeld“, erläutert Finken. Und das ist nicht wenig, kümmern sich doch mit Melina Blumtritt (26) und Nele Polnik (24) zwei ausgebildete Sozialarbeiter hauptberuflich um die Fanschar des KFC. „An Spieltagen stehen wir im Stadion als Ansprechpartner für sämtliche Anliegen der KFC-Fans zur Verfügung“, stellten sich Blumtritt und Polnik bereits am Samstag bei der Partie gegen den Wuppertaler SV in Velbert vor.

Info In Kontakt tritt man mit dem Fanprojekt am besten elektronisch per Mail an Fanprojekt@krefeld.de oder telefonisch: 02151/86-3462. Auch auf Instagramm ist das Fanprojekt vertreten. Der Aufbau einer eigenen Internetpräsenz ist in Arbeit.

Klar, dass das alles auf einen stark pädagogisch ausgerichteten Ansatz dieses Projektes deutet. Doch wer nun daraus schließt, dass dies eine speziell auf die KFC-Fans gemünzte Maßnahme ist, liegt falsch. „An mittlerweile 71 Standorten in ganz Deutschland gibt es solche Fanprojekte“, weiß Finken, selbst auch Sozialarbeiter zu berichten. Rechnet man zusammen, dass es 58 Erst-, Zweit- und Drittligisten gibt, zeigt die Zahl von 71, dass auch einige Vereine, die viert- (wie der KFC) oder noch niederklassiger spielend, dabei sind.

Dass Gewalt ein Thema auf Fußballplätzen ist, ist bekannt und dass dem entgegen gewirkt werden muss, ebenso. Bekannt ist auch, dass Gewalt auf Fußballplätzen vielfach das Ventil für in anderen Bereichen liegende Konflikte ist. Dem soll präventiv entgegen gewirkt werden. „Unsere Hauptzielgruppe sind deshalb auch die zwölf- bis 27-jährigen“, sagt Blumtritt. Um speziell diese Jugendlichen anzusprechen, sind auch Veranstaltungen außerhalb der Spiele des KFC geplant. „Ab November gibt es immer Dienstagsabends ein kleines Fußballturnier in der Torfabrik, Donnerstagsabends treffen wir uns im Jukskeller in der Fabrik Heeder. Am 28. Oktober werden wir den Film ‚1985 – Wie Uerdingen den Cup holte‚ schauen“, berichtet die früher selbst aktive Fußballerin Polnik von den Aktivitäten.

Bliebe die Frage, was die Fans selbst zum Projekt sagen? „Wir sehen das absolut positiv, keinesfalls als Konkurrenz“, sagt Daniel Staude, selbst Mitglied der Fangruppe der Ultras und häufig das Sprachrohr der blau-roten Anhängerschar. „Ich weiß, dass die Fangruppe der Supporters bereits in engem Kontakt mit dem Projekt steht und gemeinsame Aktionen plant“, sagt Staude weiter.