Stadt Krefeld sucht nach Schutzkonzept Kufa testet „Saferspace“ als Hilfe bei Gewalt gegen Frauen

Die Stadt Krefeld sucht nach einem Konzept, wie Mädchen und Frauen, die bei öffentlichen Veranstaltungen Übergriffen und sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, rasch Hilfe herbeirufen können. Nun ist ein Pilotversuch in Zusammenarbeit mit der Kufa geplant. In der zweiten Jahreshälfte soll in der Veranstaltungshalle das Programm „Saferspaces for safer places“ getestet werden. Die Verwaltung wird das Konzept in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit am Dienstag, 18. April, vorstellen.