Betreuung in Krefeld Stadt sucht Kinderfrauen und Kindermänner

Derzeit gibt es nach Angaben der Stadt noch keine Kindertagespflegepersonen, die die Kinder in den Haushalten der Familien betreuen. In der herkömmlichen Tagespflege arbeiteten dagegen 226 Personen, 962 Kinder in Krefeld würden derzeit in der Kindertagespflege betreut – darunter in elf Großtagespflegen.