Bürger können eigene Vorstellungen einbringen : Ideen für das Uerdinger Werftgelände gesucht

Krefeld Über einen Flyer im Internet können Bürger Vorschläge zur künftigen Gestaltung des drei Hektar großen, direkt am Rhein gelegenen Areals einbringen.

(RP) Das Untere Werftgelände in Uerdingen war über Jahre eine spröde Schönheit mit Geheimtipp-Charakter: Einerseits ist das Gelände direkt am Fluss gelegen und bietet einen traumhaften Blick auf die Rheinbrücke, den Schiffsverkehr und die grünen Auen am anderen Ufer, andererseits ist es kaum mehr als eine öde Asphaltfläche mit Schlaglöchern und Unkraut. Durch das Sommerprogramm „Werft 765 – Die Krefelder Rhine Side“ mit Beach-Volleyball, Kino und Biergarten wurde das Potenzial der Fläche weithin sichtbar. Nun soll das Gelände im Zuge des Integrierten Handlungskonzepts für Uerdingen dauerhaft eine Aufwertung erfahren: Bis Donnerstag, 23. September, haben Bürger die Möglichkeit, Ideen und Anregungen für die Umgestaltung einzureichen.

Pläne in Tönisvorst : CDU will Bürger mit Flyern zu Campus-Projekt mobilisieren

Pläne für Häuser in Wevelinghoven : Diskussion um „Reserve-Fläche“ in Baugebiet

Zuvor sollen Bürger ihre Wünsche für die Gestaltung des Werftgeländes äußern. Dazu hat die Stadt- und Verkehrsplanung einen Flyer ins Netz gestellt, mit dem konkrete Fragen an die Teilnehmer gerichtet werden, wie: Wie würden Sie die Fläche künftig nutzen, was kann die Fläche besonders machen und welche Mobilitätsformen sollten berücksichtigt werden? Bis zum 23. September kann man seine Anmerkungen an den Fachbereich Stadtplanung, Parkstraße 10, 47829 Krefeld oder per E-Mail an susanne.russ@krefeld.de schicken. Flyer: unter www.stadtumbau-uerdingen.de/238862-2/.