Notschlafstellen in Krefeld: Städtischer Obdachlosenunterkunft droht das Aus

Krefeld Auf Menschen ohne Unterkunft kommen in Krefeld frostige Zeiten zu: Die Notschlafstelle sollte umziehen, doch die Renovierungsarbeiten sind offenbar gestoppt worden. Grund dafür ist ein Rechtstreit.

Die Stadtverwaltung hat einerseits in ihrer Notschlafstelle in der ehemaligen Don-Bosco-Schule entsprechenden Zulauf, andererseits ist die Nutzung der bis zu 90 Plätzen in der Obdachlosenunterkunft nicht ganz unproblematisch. Die Ausnahmegenehmigung zur Nutzung der Schule läuft Ende März aus. Durch ein Umzug in neue Räumlichkeiten an der Oppumer Straße sollte die Situation entschärft werden. Doch die bereits fast ein Jahr andauernden Renovierungsarbeiten sollen von Seiten der Stadt gestoppt worden sein. Juristen prüfen einen Rechtsstreit.