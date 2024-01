Nordbezirk von Krefeld Grundwasserdrama – Stadt lenkt ein und stellt die LEG-Pumpe wieder an

Nach 75 Bürgerbeschwerden mit verzweifelten Hilferufen aus dem Krefelder Nordbezirk hat sich die Stadt jetzt bereit erklärt, das LEG-Pumpenwerk in Verberg im Bereich Moerser Straße / Hökendyk zum Abpumpen von Grundwasser aus dem Norden in die Niepkuhlen wieder anzustellen, sobald es die Umstände erlauben. Die Umstände sind folgende: Der Wasserpegel des Rheins und der Niepkuhlen müssen sich soweit gesenkt haben, dass Wasser in die Niepkuhlen geleitet werden, ohne dass Häuser in Verberg mit Grundwasser vollaufen. Zugleich wird die Stadt nach mittel- und langfristigen Wegen suchen, bei hohen Grundwasserständen Wasser rechts- und naturkonform abzuleiten. Dies erläuterte am Freitag Oberbürgermeister Frank Meyer zusammen mit Fachleuten der Verwaltung.