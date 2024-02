Bürgerservice Krefeld Verwaltung stellt keine Kinderreisepässe mehr aus

„Zu Jahresbeginn ist es sinnvoll, einen prüfenden Blick in die Ausweisdokumente zu werfen. Damit erspart man sich Zeitnot und Stress kurz vor dem Urlaub. Denn die Termine in den Bürgerbüros sind vor und in den Ferien immer sehr schnell vergriffen“, erklärt Natalie Valera, verantwortliche Abteilungsleiterin für die städtischen Bürgerbüros. Eine bevorstehende Reise sei aber nicht der einzige Anlass, sich pflichtbewusst um seine „Papiere“ zu kümmern, erklärt sie. Denn per Gesetz gilt für jeden deutschen Staatsbürger – auch wenn er eine zweite Staatsangehörigkeit besitzt – die Ausweispflicht. Wer keine gültigen Ausweispapiere besitzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Ausgenommen sind hiervon Personen, die am öffentlichen Leben nicht (mehr) teilnehmen können. Sie sind von der Ausweispflicht befreit. Auskünfte dazu gibt es bei der Service-Hotline 0 21 51 / 86 0.