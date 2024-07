Beschluss aus der Krefelder Politik Zugang zu Trinkwasser an Schulen soll verbessert werden

Viel Wasser trinken ist gesund. In den Krefelder Schulen ist das allerdings nicht immer so einfach: Zwar gibt es in den Mensen häufig Zugänge zu Trinkwasser – aber die Räume sind nicht immer geöffnet. Und in den Klassenräumen gibt es zwar häufig Waschbecken – aber wie gut das Wasser in den Leitungen darin ist, ist nicht immer bekannt; nicht alle Waschbecken sind außerdem so konstruiert, dass man problemlos und hygienisch seine Trinkflasche auffüllen kann. Das alles soll künftig verbessert werden – so hat es die Politik jetzt im Schulausschuss beschlossen.