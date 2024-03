Heftige Diskussion in der Ratspolitik Stadt soll alle Surfpark-Verträge offenlegen

Das Stochern im Nebel muss ein Ende haben. Dieser Auffassung ist der Rechtsanwalt und Vorsitzende der FDP-Ratsfraktion, Joachim C. Heitmann, und fordert die Stadtverwaltung auf, alle Verträge und Absichtserklärungen in Sachen Surfpark am Elfrather See in der Sitzung des Planungsausschusses am Donnerstag, 11. April, den Ratspolitikern offenzulegen. Am Dienstag, 6. März, wollen die Liberalen für diesen Antrag werben und eine Mehrheit bekommen.