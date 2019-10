Anzahl der Spielhallen werden reduziert : Vier Spielhallenbetreiber verklagen Stadt

Die Zahl der Spielhallen in der Stadt soll drastisch sinken. Das gefällt den Betreibern nicht. Bis Sommer 2021 will die Stadt ihr Ziel erreichen. Schon jetzt sind mehrere Klagen anhängig. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Krefeld Der neue Glücksspielstaatsvertrag trat Ende 2012 in Kraft. Bis 2021 sollen alle Bestimmungen der neuen Regelung umgesetzt sein. Und die führen zu einer drastischen Verringerung der genehmigten Spielhallen im Stadtgebiet. Für manchen Inhaber, aber auch Vermieter ist das eine Existenzfrage. Vier Klagen gegen die Stadt Krefeld sind bereits anhängig.

Langsam wird’s ernst: Die Zahl der Spielhallen soll nach dem Willen des Gesetzgebers in Deutschland drastisch sinken. In Krefeld bedeutet das, es bleiben nur noch 20 übrig. Das hat der Stadtrat vor mehr als einem Jahr beschlossen. In der Seidenstadt geht die Entwicklung nur langsam voran. „Ausgehend vom Stichtag im Mai 2017 wurden 63 Spielhallen an 37 Standorten betrieben. Zwischenzeitlich wurden sechs Spielhallen an fünf Standorten abgemeldet“, berichtet Stadtsprecherin Angelika Peters auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Reduzierung der Zahl der Spielhallen geht in der Seidenstadt und anderswo nicht lautlos über die Bühne. Zu drastisch ist der Eingriff ins Leben von Betreibern, Vermietern und Angestellten. Alle hatten in der Regel ihr Auskommen durch „ihre Spielhalle“. „Derzeit sind vier Klagen anhängig“, erklärt die Stadtsprecherin.

Info Vergnügungssteuer: Entwicklung nicht absehbar Der Planansatz Im Haushalt der Stadt Krefeld für den Bereich „Vergnügungssteuer“ betrug für 2018 rund 5,9 Millionen Euro, der auch ertragsmäßig erreicht wurde. Der Ansatz im Haushalt 2019 beträgt ebenfalls 5,9 Millionen Euro. Inwiefern die Planansätze der Allgemeinen Vergnügungssteuer in den kommenden Jahren nach der Schließung von Spielhallen erreicht werden könne, sei derzeit nicht absehbar, sagte Stadtsprecherin Angelika Peters.

Mit Blick auf Juli 2021 seien weitere sechs Bescheide zum Abbau von Spielhallen beziehungsweise Geldspielgeräten derzeit virulent, ergänzte sie. Einen exakten Zwischenstand im Bemühen, den Forderungen des Glücksspielstaatsvertrages nachzukommen, kann die Stadtverwaltung aktuell nicht liefern. Auf die Frage, wieviel Spielhallen und Automaten derzeit genehmigt seien, sagt die Stadt, „aufgrund der laufenden Verfahren kann die Frage zahlenmäßig zur Zeit nicht abschließend beantwortet werden“.

Zum Hintergrund: Am 1. Dezember 2012 ist der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten. Den Betreibern von Spielhallen und den Kommunen wurde eine Übergangszeit von fünf Jahren eingeräumt, um die gesetzlichen Erfordernisse zu erfüllen. Dazu zählt unter anderem ein Mindestabstand von 350 Metern zwischen den Spielhallen und ein Verbot von Mehrfachkonzessionen in einer Immobilie. Auch diese Frist ist abgelaufen. Jetzt wird es ernst. Sowohl die Stadt Krefeld als auch die Betreiber der Spielhallen gehen ins Risiko.

Sollte die Stadt nicht rechtsfehlerfrei entscheiden, könnten auf sie Schadensersatzklagen in beträchtlicher Höhe zukommen. Den Betreibern droht hingegen die Schließung ihrer Spielhallen beziehungsweise eine drastische Reduzierung des Angebots. Beides könnte sie geschäftlich und existenziell in eine Notlage bringen.

Weil der Gesetzgeber dies vorausgeahnt hat, ermöglicht er den Kommunen, Härtefallregelungen zu treffen. Die Krefelder macht davon regen Gebrauch. Ziel der Strategie ist es, bis zum Sommer 2021 die Zahl der Spielhallen im Stadtgebiet schrittweise auf 20 Spielhallen an 20 Standorten zu reduzieren. Das Besondere am Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag liegt darin, dass die vor dem Stichtag betriebenen Spielhallen zwar einen Vertrauens-, aber keinen Bestandsschutz genießen. Die Inhaber müssen ihre Betriebe Schritt für Schritt auf das neue Recht umstellen.

Da sie in der Regel langfristige Mietverträge abgeschlossen und Investitionen getätigt haben sowie Mitarbeiter beschäftigen, stecken sie in einem Korsett aus finanziellen Verpflichtungen. Zur Vermeidung so genannter unbilliger Härten kann der Betreiber auf seine Kosten darlegen, wie sehr er von einer Schließung seiner Spielhallen in der Existenz betroffen wäre. Alle der Stadtverwaltung vorliegenden Härtefallanträge argumentieren entsprechend.

Einen Ausweg aus der Zwickmühle sieht die Verwaltung in einem gesonderten „Krefelder Weg“. Es sei beabsichtigt, in 43 Fällen eine Befreiung vom Mindestabstandsgebot und vom Verbundverbot mit der Auflage zuzulassen, bis zum 30. Juni 2021 die Zahl der Geldspielgeräte ab Juli 2018 jährlich um 25 Prozent zu reduzieren. Bis dahin hätten alle 43 Spielhallen ihre Geldspielgeräte abgebaut. Neben den sieben Hallen, die bereits alle Voraussetzungen erfüllen, würden nur noch 13 Standorte übrigbleiben, die die jeweils ältesten Betriebserlaubnisse in Krefeld besitzen.