Krefeld: Stadt setzt erstmals „Waterbags“ für Bäume ein

Bockum Mit Spezialbeuteln, die Wasser kontinuierlich ins Erdreich abgeben, bewässert die Stadt junge Bäume.

(vo) Sie fallen im Straßenbild sofort auf und sehen aus, als ob jemand den Bäumen Socken angezogen hätte – grüne Socken. Erstmals hat die Stadt in diesem Jahr während der Hitzeperiode in großem Stil „waterbags“ (engl. für Wasserbeutel) eingesetzt. Die Beutel werden am Fuß der Baumstämme angebracht und mit 100 Liter Wasser gefüllt. Das Wasser wird über den Beutelboden langsam und kontinuierlich ins Erdreich abgegeben, die Bäume werden so nachhaltiger bewässert als bei einer großen Wassermenge in kurzer Zeit. Dabei besteht immer die Gefahr, dass ein erheblicher Teil des Wassers gar nicht erst in den steinhart getrockneten Boden gelangt. „Beim regelmäßigen Befüllen helfen die Freiwilligen Feuerwehren und das THW. Aber auch die Krefelder Bürger haben hier die Möglichkeit, mit dem Anfüllen der Beutel Wasser zu spenden“, erklärte ein Stadtsprecher auf Anfrage.