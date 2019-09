Entscheidung Mitte 2020 : Stadt prüft Bau von Eishalle und Hallenbad

Krefeld Die SPD fordert wegen der unklaren Nutzungsdauer der maroden Technik im Bockumer Badezentrum eine sportfachliche Bedarfsbetrachtung sowie Untersuchungen zu Standort, Wirtschaftlichkeit und Denkmalschutz.

Die Politik ist in Wartestellung: Bis Mitte 2020 will Sportdezernent Markus Schön ein fertiges Papier mit mehreren Varianten vorlegen, dann soll der Rat über die Zukunft des 52 Jahre alten Bades beschließen. „Entscheidend für eine weitergehende Planung wird die Ermittlung der tatsächlichen Bedarfe sein. Auf dieser Grundlage können dann Anforderungen definiert und detailliertere Kosten ermittelt werden“, ergänzt Kokol. Die SPD-Fraktion werde auch dafür plädieren, energetische Aspekte und Anforderungen an einen kosten- und energieeffizienten Betrieb als wesentliche Parameter in die weiteren Untersuchungen einzubeziehen.